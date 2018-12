Dump di Treviso: la strada verso Capodanno

Dopo il successo degli eventi natalizi, il DUMP si prepara al Capodanno! E lo fa con due djset davvero emozionanti: Dan Delgago e Star on 45, il modo giusto di smaltire i fasti dei cenoni. Per il 31 dicembre invece, oltre al cenone su prenotazione, c’è anche Dj Wandervogel.

Venerdì 28 dicembre – 24 Hour Party People con Dan Delgado al Dump la disco suite che spazia momenti più funk e dance-oriented della musica britannica, fra il soul ’80 degli Style Council e le leggendarie serate dell’Hacienda di Manchester: 24 Party People si muove tra generi, stili, movimenti e sottoculture, fra le isole britanniche e le spiagge baleariche.

Sabato 29 dicembre – Muito Obridago con Star on 45 ritorna al Dump l’appuntamento con la musica funk brasiliana, suonata rigorosamente in vinile!

Lunedì 31 dicembre – Welcome 2019! Per l’ultimo dell’anno il Dump propone cenone su prenotazione a 35€, mentre da mezzanotte e mezza in poi tutti a scatenarsi grazie a Dj Wandervogel! Per iniziare l’anno divertendosi.

Giovedì 3 gennaio – King Size live L’anno inizierà poi con il live dei King Size! La band trevigiana si riunisce dopo 5 anni di assenza dai palchi per un live che promette fuoco e fiamme!