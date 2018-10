Spaccio di droga e alcool nello scantinato del teatro Eden

Avevano adibito un locale caldaia del Teatro Eden a nascondiglio (neanche troppo) segreto per consumare alcol e spacciare droga. Gli agenti del Nucleo di polizia giudiziaria della polizia locale di Treviso hanno individuato cinque ragazzini che, nello scantinato dello stabile di via Monterumici, avevano l'abitudine di radunarsi per cercare lo “sballo”. E non solo: fra di loro c’era anche chi, nonostante la giovanissima età, spacciava sostanze stupefacenti.

Grazie alle segnalazioni degli addetti alle pulizie che avevano trovato sedie, bottiglie e sporcizia, è stato possibile attivare un servizio di osservazione del luogo, coordinato dal comandante della Polizia Locale Maurizio Tondato. I ragazzini sono stati poi identificati al termine di un blitz avvenuto nel pomeriggio di ieri. Un quattordicenne di Treviso è stato denunciato alla Procura dei Minori di Venezia per spaccio. Un amico del minore, G.M., 18 anni, residente a Silea, è stato invece denunciato per alcuni danneggiamenti.

«Ringrazio la Polizia Locale per l’ennesima operazione contro il degrado -spiega il sindaco di Treviso Mario Conte- Ancora una volta, però, ci troviamo a stigmatizzare comportamenti illeciti dei più giovani. Come Amministrazione ci stiamo attivando con politiche volte ad educare i più piccoli, fin dalle scuole primarie, al senso civico e alla legalità, lavorando al fianco delle famiglie».