Era la regina trevigiana della moda, addio a Elsa Svalduz

Grave lutto a Treviso per la scomparsa per quella che era considerata la regina trevigiana della moda, Elsa Svalduz. L'imprenditrice si è spenta all'età di 92 anni: da qualche tempo era ricoverata in una struttura, la residenza Casamia di Casier . La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente, destando profondo cordoglio: la sua boutique di via Barberia era stata per molti anni meta di personaggi dell'imprenditoria, dei vip, alcuni dei quali diventati grandi amici della "regina". In queste ore, tra i messaggi di cordoglio più sentiti, ci sono stati quelli di Red Canzian e di Mara Venier. In passato Elsa Svalduz aveva intrattenuto rapporti di amicizia anche con Dalila Di Lazzaro, Paolo Villaggio e Marta Marzotto, a cui somigliava moltissimo e di cui spesso riceveva le visite. Elsa Svalduz lascia i figli Franco e Paolo. La data dei funerali sarà resa nota nei prossimi giorni.