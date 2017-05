Giro d'Italia, il punto Enel di Treviso si tinge di rosa

TREVISO Il Punto Enel di Treviso si tinge di rosa per dare il benvenuto all’edizione n.100 del Giro d’Italia che il prossimo 27 maggio sfilerà lungo le strade della Marca. Un anniversario importante quello di quest’anno, un’edizione storica che vedrà, per il secondo anno consecutivo, Enel Sponsor della Maglia Rosa. Dal 5 maggio, data di partenza della Corsa, Enel sta accompagnando la carovana in rosa in tutte le regioni italiane toccate dalle tappe del Giro d'Italia 2017, fino alla kermesse finale di domenica 28 maggio a Milano.

Per celebrare al meglio questo appuntamento nel Punto Enel di Treviso è stato allestito un corner dedicato con tutto il merchandising ufficiale: maglie rosa, felpe e altro abbigliamento tecnico, tazze, zaini, cappellini saranno a disposizione di tutti gli appassionati che vorranno dare il benvenuto al Giro conservando un ricordo di questo appuntamento storico: il 27 maggio infatti la provincia di Treviso ospiterà la tappa Pordenone – Asiago che con la salita al Monte Grappa potrebbe rivelarsi decisiva per la classifica finale. I clienti Enel potranno usufruire del 20% di sconto su tutti i prodotti.

Non solo: per il Giro d’Italia numero 100 Enel Energia ha lanciato l’offerta 100x100 Giusta per te, dedicata ai clienti residenziali che - oltre al primo mese gratis - premierà con un anno intero di componente energia o materia prima gratuita, 1.000 persone, estratte tra coloro che avranno sottoscritto l'offerta e partecipato al concorso “A tutto 100”. La scadenza è il 31 maggio. Aderendo all’offerta si potrà avere il prezzo della componente energia e/o materia prima gas bloccato per un anno senza variazioni.

L’offerta "100x100" è rivolta anche alle aziende: in questo caso è previsto uno sconto del 100x100 sulla componente energia o materia prima gas per il primo mese di fornitura, con il prezzo bloccato per un anno. Per le aziende è disponibile un’offerta con due fasce di prezzo differenti per le attività che utilizzano l’energia soprattutto di notte e nei weekend. Il Punto Enel di Treviso si trova in Via della Quercia 2 ed è aperto dal lunedì al giovedi dalle 8:30 alle 15.00, il venerdì dalle 8:30 alle 12.30.