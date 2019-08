Overdose di eroina, 30enne gravissimo al Ca' Foncello

Un 30enne trevigiano, E.V., si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dalla serata di sabato, a causa di un'overdose di eroina. Il malore è avvenuto all'interno di un'abitazione di via Pinelli, poco dopo le 20. A chiedere l'aiuto del Suem 118 è stata la compagna del giovane, subito trasportato in pronto soccorso. Ora le forze dell'ordine sono a caccia di chi ha venduto la dose. Non si esclude per ore l'eventuale utilizzo della così detta "eroina gialla".