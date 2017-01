Estorsione ad un giovane operaio: arrestati due trevigiani di 23 e 32 anni

TREVISO Due giostrai trevigiani di 23 e 32 anni sono stati arrestati martedì scorso dalla squadra mobile di Treviso per estorsione, rapina e minacce. La vittima dei malviventi, entrambi già noti alle forze dell'ordine, è stato un operaio di Treviso che in due occasioni (a fine agosto e a ottobre) sarebbe stato costretto, con pesanti intimidazioni, a consegnare una somma complessiva di qualche migliaio di euro. L'indagine era partita a novembre quando il giovane si era deciso a denunciare il tutto alla polizia. Martedì, al termine delle indagini, la squadra mobile ha eseguito le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip del tribunale di Treviso. Ignoti i motivi che hanno portato gli estorsori ad agire: non si eslude che l'operaio abbia contratto un debito con gli arrestati.