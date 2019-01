Positiva all'alcooltest dopo un incidente, grazie al gelo viene assolta

La temperatura era di -2 gradi, l'etilometro non era stato sottoposto alle verifiche periodiche e non era certo il momento in cui era avvenuto l'incidente stradale in cui, a suo dire a causa della guida assistita e non dei bicchieri che avrebbe avuto in corpo, è uscita di strada da sola andando a sbattere con il suo Jeep Renegade contro un guard rail. Troppi dubbi insomma per condannarla per guida in stato di ebbrezza e infatti il giudice l'ha assolta, sia pur con la formula dubitativa.

Protagonista di questa storia una trevigiana di 37 anni che l'8 dicembre del 2016 era stata "beccata" a Treviso con un tasso alcolemico che alla prima lettura dell'etilometro dava 2,07 e alla seconda 1,90. Un livello da sbronza in piena regola che le era costato la denuncia. Il test era stato effettuato alla 37enne da una pattuglia della polizia intervenuta a seguito dell'incidente in cui la donna era finita fuori strada, fortunatamente senza danni gravi per sé o per altri .

«Colpa della guida assistita - ha spiegato in aula - la macchina non rispondeva ai miei comandi e io sono stata presa dal panico, invece di frenare ho accelerato, sbandando senza riuscire a riprendere il controllo». Ma gli agenti intervenuti si sarebbero subito accorti che aveva l'alito da alcolici e l'avevano sottoposta all'alcol test. Il difensore, l'avvocato Marco Furlan, ha però contestato con successo l'esame. I dati meterologici di quella sera infatti riportano che la temperatura era di -2 gradi, quindi molto al di sotto del limite fissato per il corretto funzionamento dell'etilometro, che peraltro, è risultato da accertamenti, non era stato sottoposto alle verifiche periodiche. Inoltre non sarebbe stato possibile accertare il momento esatto dell'incidente e se questo fosse stato o meno coincidente con la "punta" alcolica nel sangue della donna. Tesi accolta dal giudice, che l'ha assolta, evitandole così sia la sanzione penale che il ritiro della patente e il sequestro dell'auto.