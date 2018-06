Uscita tra amici ma lui è ai domiciliari: arrestato dalla polizia

TREVISO La scorsa notte, poco dopo le 2, un cittadino, noto alle forze dell’ordine, ha richiesto l’intervento delle volanti per una lite in corso tra lui ed un altro uomo . Sul posto i poliziotti, hanno trovato un cittadino rumeno, il quale ha raccontato che, con una sua connazionale, era andato a trovare un amico, un italiano residente a Treviso.

I tre hanno poi deciso di uscire e, all’improvviso, l’italiano ha dato in escandescenze, dando il via alla lite, probabilmente per motivi di gelosia o altri dissapori, per poi allontanarsi con la cittadina rumena. Dopo un breve giro di perlustrazione i due sono stati trovati all'interno in una sala slot. Gli agenti hanno identificato M.M.: l'uomo, agli arresti domiciliari, è stato arrestato per il reato di evasione.