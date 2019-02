Ex moglie a processo, aveva minacciato: «Paga o faccio del male a te e a tuo figlio»

«Paga o ti faccio del male, faccio del male a tuo figlio». Queste le minacce che una 51enne avrebbe rivolto all'ex marito e che hanno portato la donna a processo con l'accusa di estorsione. Secondo le indagini condotte dalla Procura di Treviso A.B., residente nel capoluogo, avrebbe reagito male alla richiesta dell'ex marito, che nel frattempo si era rifatto una nuova famiglia e aveva avuto un figlio, di non pagarle più l'assegno di mantenimento.

La 51enne, dopo la fine del matrimonio, non aveva infatti mai trovato un vero lavoro e viveva di espedienti. Così, insieme ad un complice, dopo la richiesta legale di riduzione prima e di cancellazione poi dell'assegno di mantenimento avrebbe minacciato l'uomo, facendogli intendere che avrebbe fatto del male a lui e al figlio se quei soldi non fossero più arrivati. L'ex marito, per nulla intimorito, ha quindi deciso di sporgere denuncia e la donna deve ora difendersi nel processo iniziato questa mattina in Tribunale a Treviso.