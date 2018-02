Nella Marca si potranno prenotare le visite specialistiche anche in farmacia

TREVISO Si allarga l’offerta di servizi offerti al cittadino sul territorio provinciale. Grazie ad un accordo tra Ulss 2 Marca Trevigiana e Farmacieunite si è avviata la possibilità per il cittadino di prenotare le prestazioni specialistiche in farmacia. Il progetto, iniziato in via sperimentale alla fine dell’anno scorso, presso alcune farmacie consente già di accedere al servizio per una serie di visite. E’ stato presentato a Treviso dal Direttore generale dell’Azienda sanitaria Francesco Benazzi e da Franco GAriboldi Muschietti, presidente nazionale Farmacieunite.

Grazie al progetto della Regione Veneto, con il coinvolgimento di ArsenaL.it, è stato possibile integrare i software di prenotazione della Ulss 2 con la piattaforma regionale, il sistema in possesso dei farmacisti ha la possibilità di consultare le disponibilità presenti nei Cup di una specifica prestazione sulla base della priorità indicata dal medico e procedere alla prenotazione. A servizio non ancora pubblicizzato, sono già una quindicina i residenti in provincia di Treviso che hanno avuto modo di prenotare una visita specialistica presso una farmacia. I punti già abilitati sono 6 nel Distretto Treviso (ex Ulss 9), 2 nel Distretto Asolo (ex Ulss 8) e 3 nel Distretto Pieve di Soligo (ex Ulss 7) . L’obbiettivo finale è quello di estendere il servizio al numero più ampio di farmacie e di prestazioni. In questa prima parte della sperimentazione si è scelto di selezionarne un numero ristretto, concordato con i Cup manager dell’Azienda, da cui espandere progressivamente la rosa.

Sono già attive le seguenti offerte di prenotazione: Distretto Treviso. Prime visite ortopedica, ginecologica, di medicina fisica e riabilitativa, urologica, otorinolaringoiatrica, gastroenterologia, presso le farmacie: A Carità (Carità di Villorba), Santarello (Zero Branco), Conte (Zenson di Piave), Dal Magro (Piavon di Oderzo), Patelli del dr. Livio Patelli (Treviso). Distretto Asolo. Prime visite cardiologica con elettrocardiogramma, urologica, ginecologica e otorinolaringoiatrica presso le farmacie: Mina (Volpago del Montello), Alla Madonna della Salute (Cavaso del Tomba). Distretto Pieve di Soligo. Prime visite ortopedica, ginecologica, di medicina fisica e riabilitativa, urologica, otorinolaringoiatrica, gastroenterologia, presso le farmacie: “Carli” di Della Libera Federica (Conegliano), Tezze di Piave (Tezze – Vazzola), Grigio (Mareno di Piave).

“Oggi ci avviciniamo ancora di più ai cittadini, facilitandone l’accesso ai servizi sanitari – sottolinea Francesco Benazzi, Direttore generale dell’Ulss 2 Marca Trevigiana -. La diffusione capillare delle farmacie su tutto il territorio aziendale ci consentirà arrivare progressivamente a disporre di una rete di prenotazione sempre più vicina all’utente, agevolandolo. Non solo le farmacie sono presenti nella grande maggioranza dei paesi anche i più lontani o isolati ma sono un riferimento frequentato regolarmente o vicino a luoghi che lo sono e questo significa favorire le persone. Ringrazio i farmacisti per la collaborazione che ne conferma il ruolo professionalmente qualificato nella nostra organizzazione sanitaria”.

Franco Gariboldi Muschietti, presidente nazionale Farmacieunite, aggiunge: “Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti con la sperimentazione del servizio di prenotazione delle visite specialistiche in farmacia e, soprattutto, siamo molto contenti dell'ottima intesa che si è creata con la Regione Veneto e con la Direzione generale dell'Ulss2 Marca Trevigiana. La volontà delle Istituzioni sanitarie di ampliare la rete Cup sul territorio testimonia la bontà del progetto e il riconoscimento del ruolo importante della farmacia non solo quale presidio sanitario per la dispensazione del farmaco ma anche, e soprattutto, quale partner territoriale di prossimità neccessario per ottimizzare l’erogazione dei servizi in favore dei cittadini“.