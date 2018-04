Mamma Fe' Fe' si arrende alla malattia, muore a 47 anni

TREVISO Si sono celebrati mercoledì i funerali di Federica Padova, per tutti "Fe' Fe'", ex commerciante trevigiana scomparsa giovedì scorso, a 47 anni (festeggiati il 7 agosto dello scorso anno), a causa di un male incurabile contro cui combatteva, coraggiosamente e con il sorriso sulle labbra, da diverso tempo. Fe' Fe', molto amata in città ( aveva gestito il negozio Ethic in Calmaggiore ed era ben nota ), lascia la madre Silvana, la sorella Alessandra e il figlio Jacopo. Mercoledì la chiesa di Santa Maria del Rovere era gremitissima.