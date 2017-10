A Treviso c'è la festa della Lega Nord: in vista del referendum ci sarà anche Salvini

TREVISO Saranno due giorni di fuoco quelli che attendono i militanti della Lega Nord a Treviso. Da giovedì, infatti, il Mercato Ortofrutticolo ospiterà un tendone da mille metri quadrati in cui si svolgerà la festa annuale della Liga Nord, quest'anno in concomitanza con la vigilia del referendum per l'autonomia del Veneto previsto per domenica 22.

Tra simpatizzanti, militanti, consiglieri comunali e regionali, oltre che diversi sindaci, a prendere parola saranno però soprattutto Luca Zaia e l'attesissimo Matteo Salvini. Il leader del 'Carroccio' sarà infatti presente alle Stiore giovedì sera, mentre il Governatore della Regione Veneto chiuderà la campagna elettorale per il referendum venerdì sera. Curiosità invece per capire se alla 'festa padana' ci sarà anche lo 'Sceriffo' Giancarlo Gentilini, da tempo ormai in aperto contrasto con il segretario locale Dimitri Coin. Anche perchè sul 'banco degli imputati' ci sarebbe ancora la possibile candidatura (o meno) di Genty con la Lega Nord alle prossime elezioni comunali nel 2018.