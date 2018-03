Festa del Tricolore per la riaffermazione della coesione sociale

TREVISO Il 17 marzo è la “Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera” ai sensi della Legge 23 novembre 2012, n. 222. Il Prefetto Laura Lega sottolinea “Come questa ricorrenza deve essere per noi tutti – fuori da ogni sterile retorica – un concreto richiamo di attenzione importante per ribadire e difendere con passione civile il valore dell’Unità nazionale e della Bandiera, del “Tricolore”, come segno identificativo dell’intera Comunità italiana che, nel rispetto delle tradizioni locali dei territori, si fonda su un sistema valoriale unico ed è capace di rispondere unitariamente e solidalmente alle sfide presenti e future. A settant’anni dall’entrata in vigore della Carta Costituzionale è necessario, infatti, oggi più che mai non stancarci di difendere ed anzi, riaffermare con forza quei valori di libertà, giustizia, solidarietà e pace sui quali poggia il nostro impianto costituzionale e che sono stati lievito prezioso per la democrazia. E’ importante peraltro essere consapevoli che attualizzare questi valori alla luce dell’evoluzione della nostra società, calarli nel nostro vivere quotidiano è dovere delle Istituzioni, ma è compito di tutti noi cittadini assicurare il proprio attivo e costante impegno, con coraggio ed onestà, nella costruzione di una Comunità solida, coesa e protesa al bene comune ed al perseguimento dell’interesse generale.”