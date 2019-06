In casa un bazar di droghe da spacciare alle feste studentesche: due arresti

In casa nascondeva un vero e proprio "bazar della droga" con svariate sostanze che erano destinate ad essere vendute ai partecipanti delle prossime feste studentesche nella Marca. Perquisendo l'abitazione di uno studente 21enne di San Biagio di Callalta i carabinieri di Vedelago hanno ritrovato ben 19 pasticche di estasy (10 grammi), dieci dosi di ketamina (15 grammi), hashish (circa 7 grammi), marijuana (7 grammi) e quindici semi di marijuana. Il giovane, con precedenti, è stato arrestato; stessa sorte anche per una studentessa sua complice, una 18enne di Roncade. Entrambi finiranno di fronte al giudice del tribunale di Treviso nel pomeriggio di oggi, martedì, per l'udienza di convalida del fermo. I carabinieri della stazione di Vedelago sono arrivati ai due giovani nell'ambito di un'indagine riguardante una truffa on line che aveva portato i militari a perquisire l'abitazione del 21enne in cui sono stati trovati anche cellulari, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.