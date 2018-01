Approda a Treviso il "Festival del design"

TREVISO Catalizzare l’attenzione su Treviso come polo di design legato allo sviluppo del modello di smart city e creare eventi culturali dove questo sia elemento generatore di nuovi approcci interdisciplinari: questo lo scopo de Il Design Fa Rumore, il festival dedicato alla disciplina che accoglierà in città rinomati personaggi, imprenditori, docenti accademici e professionisti del settore in conferenze, esposizioni ed attività sul campo. Il progetto approdato per la prima volta nella città dopo le prime tre edizioni svoltesi a Udine, assume sin da subito una rilevanza importante all'interno del panorama urbano, tanto che sono stati concessi spazi di innegabile prestigio comunale come Palazzo Trecento e Cà dei Ricchi, solo due delle sedi in cui si svolgeranno i diversi incontri programmati.

L'investimento fatto dalla stessa Treviso, dunque, permetterà al progetto di catalizzare l'attenzione sulla città come polo di design legato allo sviluppo del modello di smart city, creando eventi culturali di alto contenuto e cercando di alimentare la rete di approcci professionali e multidisciplinari che si possono venire a creare. Già svelati, nel sito web ufficiale www.ildesignfarumore.org, gli ospiti di questa quarta edizione: primi fra tutti Roberto e Patrizia Moroso, rappresentanti dell’inconfondibile e omonima realtà aziendale, leader italiana nel settore del design. Assieme a loro, anche Flowerssori Spa, azienda specializzata nel design made in Italy e arredamento ecologico con una particolare attenzione al mondo familiare, Damaso Zanardo, della Zanardo Logistica, Katia Da Ros (Irinox), Paolo Vernier (Midj), Nicola Possagnolo (Noonic) e molti altri innovatori della disciplina.

I selezionati designer, inoltre, si potranno incontrare durante i quattro giorni del festival presso il Salone dei Trecento, all’interno della sezione It’s Only Design (But I Like It), dove saranno esposti i loro lavori. La rassegna, altresì ospiterà una retrospettiva omaggio a Moroso, brand internazionale del design. Lo scopo dell’evento sarà quello di promuovere la conoscenza di nuovi designer attraverso i concorsi che saranno mirati ad affrontare, di volta in volta, problematiche di arredo urbano, decoro, comunicazione visiva e gestione delle informazioni dell’ecosistema territoriale trevigiano. Si aspira altresì a creare gruppi di lavoro, i DESIGNLAB, che affrontino tematiche di valorizzazione del territorio trevigiano proponendo un progetto complessivo che possa essere realizzato per fasi successive.

Non solo conferenze ma anche attività: all’interno della programmazione, verrà inizializzato il Treviso Design Contest 2018, un concorso finalizzato alla progettazione di elementi di arredo urbano da inserire nel centro storico e negli spazi dei quartieri della città di Treviso. La promozione del decoro urbano e la valorizzazione del contesto urbano di riferimento sono gli obiettivi che il Design Contest si pone attraverso la progettazione di supporti fisici e digitali per la comunicazione degli eventi del territorio.