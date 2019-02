Male incurabile: addio ad Alessandra, farmacista di Fiera

Sono ore di lutto nel quartiere di Fiera, a Treviso, per l'improvvisa scomparsa all'età di 49 anni di Alessandra Saccardi. La donna, nota perchè da 22 anni lavorava nella farmacia del quartiere, è morta nella serata di venerdì per un tumore al cervello, nel reparto di terapia intensiva di neurochirurgia in cui si trovava ricoverata dallo scorso 5 febbraio, quando il male era stato diagnosticato. Alessandra Saccardi (gia farmacista anche del presidio di Santa Maria Maggiore) lascia il marito, il dottor Demetrio Baldo, e due figli, oltre ai genitori, Gianfranco e Marilena. Martedì alle ore 15, a Fiera, l'ultimo saluto.

Alessandra mancava dal lavoro dal 30 gennaio scorso: aveva chiesto qualche giorno di riposo per curare quella che sembrava essere una banale influenza. Solo l'aggravarsi delle sue condizioni e gli esami clinici hanno rivelato la presenza del cancro. A riportare la notizia è stata la Tribuna di Treviso in edicola oggi.