Ladri all'asilo di Fiera nella notte: spariti pochi spiccioli e porte scardinate

TREVISO Raid dei ladri nella notte tra giovedì e venerdì all'asilo "Santa Maria Bertilla" e nelle sale parrocchiali di Fiera. I malviventi si sono dovuti accontentare di pochi spiccioli; certamente più ingenti i danni provocati con porte rotte o scardinate, probabilmente con un piede di porco e stanze completamente a soqquadro. A scoprire la visita dei ladri è stata la cuoca dell'asilo. I malviventi sono penetrati all'interno dell'edificio scavalcando una recinzione sul retro e scassinando una porta antipanico.

Visitati gli uffici, la sala audiovisivi (dove non è stato preso il videoproiettore, nonostante l'ingente valore), la scuola per parrucchieri, la Caritas, dove hanno aperto gli armadietti, negli spogliatoi e perfino la stanza della cuoca. Volutamente i ladri non hanno neppure tentato di scassinare la porta dell'associazione Fism, l'unica dotata di sistema d'allarme.