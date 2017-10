A Fiera intensificata la rete dei controlli per aumentare la sicurezza sui bus MoM

TREVISO In merito all’intervento delle forze di polizia, avvenuto nel corso della serata di mercoledì 18 ottobre, sulla linea del trasporto pubblico locale 3 nella tratta Fiera-Stazione Ferroviaria a Treviso, Mobilità di Marca interviene per esprimere il suo plauso verso il personale in servizio. Sul mezzo è salito un gruppo di sette passeggeri, in stato di alterazione da alcol e senza biglietto, all’arrivo di due agenti accertatori MoM il gruppo di facinorosi si è rifiutato di declinare le generalità mantenendo un atteggiamento aggressivo. “Grazie alla preparazione e ai nervi saldi del personale è stato dato l’allarme alle Forze dell’Ordine prima che la situazione potesse degenerare – afferma il Presidente Giacomo Colladon – purtroppo quattro persone sono riuscite a darsi alla fuga in maniera rocambolesca attraverso i finestrini, tre invece sono stati identificati e multati. L’episodio, per quanto senza conseguenze gravi, è già il secondo in quella zona in una settimana, ci auguriamo che chi di dovere si attivi poiché – non ci stancheremo di dirlo – non spetta all’azienda dei trasporti garantire l’ordine pubblico”.

Tuttavia, la rete di servizi per la sicurezza messa in campo da MoM ha dimostrato di funzionare: “Il controllore ha potuto inviare in tempo reale la richiesta di aiuto alle Forze di Polizia, tramite l’App in dotazione sul telefono aziendale, un dispositivo – spiega il Direttore Generale, Giampaolo Rossi – che vogliamo fornire anche agli autisti in modo da ampliare il più possibile la sua sperimentazione. D’altra parte, la vigilanza privata che era di pattuglia in autostazione Lungo Sile Mattei è stata dirottata in pochi minuti in zona Fiera”. Nel quartiere di Treviso la tradizionale manifestazione sta richiamando un gran numero di visitatori, e anche qualche malintenzionato. Per il personale MoM si tratta appunto del secondo episodio significativo (nei giorni scorsi un autista aveva subito ingiurie e minacce sempre da parte di un passeggero non pagante), per questo fino alla conclusione dell’evento è stata intensificata la presenza di personale addetto al controllo.