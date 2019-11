Bancarotta fraudolenta, sequestrato mobilificio a Pieve di Soligo

Si è conclusa con il sequestro preventivo di un capannone del valore di oltre 4 milioni di euro, sede di un mobilificio di Pieve di Soligo, e la segnalazione all’Autorità Giudiziaria di sette persone un’indagine della Guardia di Finanza di Treviso sul fallimento di una nota società immobiliare trevigiana. L'indagine delle fiamme gialle, coordinata dal pubblico ministero Davide Romanelli, della Procura della Repubblica di Treviso, ha permesso ai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Treviso di individuare operazioni e operazioni aziendali che avevano come obiettivo quello di svuotare il patrimonio aziendale per evitare che il curatore fallimentare potesse risarcire i creditori e l'Erario. Il "buco" era di oltre 3 milioni di euro.

In particolare, è stata accertata una distrazione dalla società immobiliare di denaro per 822mila euro e di un mobilificio pievigino del valore di 4.135.000 euro, che è stato fatto confluire nel patrimonio di una nuova società gestita da prestanome, ma di fatto riconducibile agli stessi amministratori. All’esito, i sette responsabili ( cinque trevigiani, un barese ed un uomo residente a Parma ) sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Treviso: tre di questi (gli amministratori) per bancarotta fraudolenta e altre quattro persone per riciclaggio. L'operazione del comando provinciale della Guardia di Finanza, che si inquadra nelle attività a salvaguardia del mercato, della libera concorrenza e della tutela delle imprese che operano nel rispetto delle regole, ha fornito, con minuziosi, accurati esami testimoniali e documentali, un quadro indiziario tale da indurre il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Treviso, Angelo Mascolo, a disporre il sequestro preventivo.