Treviso fior di Città fa il pieno di visitatori: weekend affollato in città

TREVISO È stato un weekend ricco di soddisfazioni per gli organizzatori di Treviso Fior di Città l'evento stagionale sempre molto amato dai trevigiani. A confermarlo è l'alto numero di persone che tra sabato e domenica, nonostante il tempo incerto, si sono riversate in città.

A dare il via alla manifestazione già nella giornata di ieri il sindaco di Treviso Giovanni Manildo e l'assessore alla crescita e allo sviluppo Paolo Camolei che hanno seguito in lungo e in largo lo svolgimento degli eventi. “Sono molto felice di inaugurare anche quest'anno il fiore all'occhiello, è il caso di dirlo, dei nostri eventi stagionali – ha dichiarato il sindaco di Treviso Giovanni Manildo - che anche questa mattina ha incontrato per le strade del centro i cittadini che hanno approfittato dell'iniziativa per godersi a pieno la città. Ieri con il sole la città era pienissima, oggi nonostante il tempo incerto, in città c'erano tantissime persone. Un weekend ricco, per tutti i gusti, che ha coinvolto anche i quartieri. Al Prato di Fiera ieri c'erano oltre 1500 persone. Centro e quartieri coinvolti perché Treviso è tutta una città”. “Treviso in questi anni grazie agli eventi stagionali è tornata ad essere meta ideale per molte persone, tante le famiglie che scelgono di trascorrere la loro domenica in città - dichiara l’assessore alla crescita e allo sviluppo Paolo Camolei - anche dalla mattina fino alla sera, potendo trovare oltre alle proposte commerciali anche bar, ristornati di qualità pronti ad accoglierli. Eventi che negli anni hanno aumentato sempre più l'asticella della loro qualità. Questa è la Treviso che vogliamo”.

