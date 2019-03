Litiga con il convivente e aggredisce i poliziotti intervenuti per calmarla

Domenica, poco dopo le 10, le volanti della polizia sono intervenute a calmare un’accesa lite all’interno di un appartamento nei pressi di via Fonderia a Treviso. Giunti sul posto, i poliziotti hanno cercato di riportare alla calma due conviventi, originari dallo Sri Lanka, che litigavano per futili motivi, anche cercando di tutelare i due minori presenti nell’abitazione. La donna, infastidita dalla presenza degli oagenti, ha più volte ha inveito contro di loro, rendendo inutile ogni tentativo di riappacificazione effettuato dai poliziotti.

Improvvisamente, tuttavia, la donna si è scagliata verso gli agenti, spintonandoli e cercando di prendere con la forza uno dei due bambini per portarlo via dall’appartamento, ma, davanti al tentativo di riportare la situazione alla calma, la straniera ha cominciato a prendere a calci gli operatori fino a morsicarli alle braccia ed alle gambe. Di fronte all’ennesimo rifiuto di calmarsi e di fornire un documento per l’identificazione, i poliziotti hanno accompagnato la donna in Questura e, durante il tragitto, la stessa ha cominciato a prendere a calci gli interni del veicolo di servizio, danneggiando il plexiglass divisore.

Riportata alla calma solo dopo diverse ore, la donna è stata identificata per S.G., trentenne dello Sri Lanka, e denunciata all’Autorità Giudiziaria, a seguito delle lesioni riportate dagli operatori di polizia, per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità e danneggiamento aggravato.