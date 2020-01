"Friday for future" senza autorizzazione, studente 17enne denunciato

Manifestazione non autorizzata. E' questo il reato di cui dovrà rispondere uno studente trevigiano di 17 anni, tra i protagonisti della manifestazione ambientalista "Friday for future" dello scorso 29 novembre. In quell'occasione alcuni degli attivisti deviarono dal percorso originale e da Borgo Cavour si spostarono verso porta Caccianiga, per invadere la circonvallazione. Il gesto dimostrativo non andò a buon fine per l'intervento della polizia che lo impedì. A distanza di alcuni mesi la Procura per i minori di Venezia ha indagato lo studente, uno dei promotori del blitz.

«Rivendichiamo pienamente le pratiche utilizzate il 29 novembre -scrivono su Facebook gli attivisti di Friday for future Treviso- e aggiungiamo che ci schiereremo sempre dalla parte di chi combatte le ingiustizie. Il nostro invito alla città è quello di mostrarsi solidale e ad appoggiare chi, come noi, si batte ogni giorno per il proprio futuro e per il futuro di tutti».