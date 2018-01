Fulvio Ervas ospite del prossimo appuntamento di "Lib(r)eriamoci"

TREVISO Gennaio si apre con il doppio appuntamento ravvicinato per la rassegna letteraria Lib(r)eriamoci, organizzata da Chiara Stival e Alberto Trentin, con la collaborazione della scuola di scrittura Il Portolano, e della Libreria Universitaria di Treviso, presso i cui locali la rassegna si tiene.

Ospite nella serata di giovedì 11 gennaio sarà Fulvio Ervas, noto ai lettori italiani già dal 1999, principalmente per i suoi romanzi ambientati nel Nordest che vedono come protagonista l'ispettore Stucky, e per Se ti abbraccio non aver paura, viaggio di un padre col figlio affetto da autismo. Stival e Trentin dialogheranno con l'autore su Nonnitudine (Marcos y Marcos, 2017), in cui Ervas racconta cosa abbia comportato per lui diventare nonno, trovandosi a mutare prospettiva e a ricercare nuove relazioni in un’attenta visione del futuro.

Giovedì 18 gennaio l’ospite del sesto incontro sarà Paolo Zardi, ingegnere scrittore padovano, che dopo l'esordito nel 2008 con un racconto, ha raggiunto la finale del Premio Strega nel 2015 con XXI Secolo. A Lib(r)eriamoci presenterà l’ultimo libro La passione secondo Matteo (Neo, 2017), una storia di rara intensità, un viaggio in Italia e dall’Italia all’Ucraina come simbolo di un percorso interiore alla ricerca delle proprie origini. Inizio della conversazione: 18.30 (preceduto da un aperitivo con l'autore alle ore 18.00).