Continuano i furti nella Marca, controlli a tappeto dei carabinieri

I carabinieri del Comando Compagnia di Treviso e del 4° Battaglione di Mestre, nei giorni di domenica 26 e lunedì 27 gennaio 2020 eseguiranno dei servizi di controllo del territorio, operando in sinergia lungo le vie del capoluogo. In particolare, saranno perlustrate le vie del centro e della cintura urbana, con servizi congiunti aventi finalità di prevenzione. L’iniziativa, già adottata in passato nell’ambito di questa provincia con risultati positivi, è finalizzata ad intensificare e rafforzare il dispositivo di vigilanza in atto nell’ambito della giurisdizione, che quotidianamente viene dispiegato dalle pattuglie dell’Arma locale. E’ un’ulteriore misura messa in campo dall’Arma dei carabinieri a beneficio della comunità, per contrastare le varie forme di criminalità ed in particolare i reati di tipo predatorio che affliggono la zona.