Allarme furti, sindaci in Prefettura: più controllo del vicinato e meno segnalazioni social

«In relazione alla ondata di furti che nel corso di questo mese ha interessato numerosi Comuni della provincia, il Prefetto di Treviso, Dr.ssa Maria Rosaria Laganà -si legge in un comunicato emesso nel pomeriggio di oggi dalla Prefettura- ha convocato più incontri di coordinamento delle Forze di polizia, nel corso dei quali è stato disposto il potenziamento dell’attività di prevenzione generale e controllo del territorio in tutta la provincia con servizi aggiuntivi svolti dalle Forze di polizia territoriali con il supporto di personale appositamente inviato da reparti speciali delle Forze dell’ordine. E’ infatti statisticamente verificato come il tardo autunno sia foriero di un aumento dei furti, principalmente a causa di alcuni fattori agevolanti quali l’accorciarsi delle giornate e il ritorno all’ora solare».

«Sempre nella prospettiva di approntare un’efficace tutela dai suddetti reati -continua la nota- il Prefetto, nella odierna mattinata, accogliendo la richiesta dei Sindaci di sei Comuni della provincia (Codogné, Fontanelle, Gaiarine, Godega di Sant’Urbano, Mareno di Piave e Vazzola), ha convocato e presieduto un’apposita seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in cui, assieme agli stessi Amministratori locali, è stata esaminata la situazione della sicurezza in quei territori con particolare riferimento ai furti nelle abitazioni. L’esame dei contesti attenzionati ha evidenziato che bersaglio degli episodi criminosi in questione sono per lo più abitazioni e caseggiati che non sorgono nei centri urbani, ma nelle zone più vicine alla campagna, posizione che agevola la fuga dei malviventi con la refurtiva. Nello stesso incontro, gli Amministratori locali dei predetti Comuni hanno, altresì, fornito alle Forze di polizia opportuni spunti per verifiche che potrebbero, per un verso, agevolare l’identificazione degli autori dei furti già commessi e, per altro verso, costituire la base per azioni orientate alla prevenzione di quei crimini».