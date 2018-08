Ladro deruba magistrato e cancellieri, incastrato dalle telecamere del tribunale

TREVISO Almeno in tre occasioni si è introdotto all'interno del palazzo di giustizia di via Verdi a Treviso, è entrato negli uffici e ha trafugato portafogli di cancellieri e magistrati. Autore di questi furti, avvenuti in due giorni, a maggio e luglio, è stato un agente di commercio trevigiano di 43 anni. L'uomo, difeso dall'avvocato Alessandra Nava, è stato incastrato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza del tribunale di Treviso. Dai video è stato possibile estrapolare la foto del ladro, già presente nei database delle forze dell'ordine. Il 43enne, con alcuni precedenti alle spalle, si trova ora ai domiciliari e sottoposto alla misura del braccialetto elettronico. A riportare la notizia è il Corriere del Veneto in edicola oggi.