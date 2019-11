Noleggiano bici elettriche e poi spariscono nel nulla, ladri smascherati

Hanno noleggiato tre bici elettriche in una ditta di rivendita e noleggio di cicli a Treviso, e poi sono spariti nel nulla con i mezzi. Dopo una lunga e complessa indagine, effettuata in collaborazione con il Servizio di Cooperazione Internazionale della polizia, gli investigatori della squadra mobile di Treviso hanno identificato e denunciato per appropriazione indebita due cittadini rumeni, V.A. di 28 anni e C.A.L. di 19 anni.

Gli autori, dopo essersi presentati al telefono con un’utenza rumena, come rappresentanti di una importante azienda operante nel settore turistico alberghiero ed aver chiesto la disponibilità per il noleggio di tre bici elettriche, si sono presentati presso la ditta di noleggio, ritirando dopo aver presentato un documento di identità, tre fiammanti mountain bike elettriche complete di tutti gli accessori (caschi, carica batterie, lucchetti con catena di sicurezza, fanali a led, spray gonfia e ripara) del valore complessivo di circa 9.500,00 euro.