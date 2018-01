Sede dei "Canottieri del Sile" nel mirino dei ladri, sparita la cassaforte

TREVISO Ennesimo colpo dei ladri in centro storico a Treviso. Ignoti, nella notte tra martedì e mercoledì, sono penetrati all'interno della sede della società sportiva "Canottieri del Sile", in via Tezzone. I malviventi hanno sventrato e portato via la cassaforte presente all'interno dell'ufficio oltre ai computer nelle cui memorie erano presenti molti dati sensibili tra cui quelli degli atleti associati. Il raid è stato scoperto mercoledì mattina. I ladri sono entrati nella sede forzando l'accesso carraio e la serranda che chiude l'ingresso: poi, dopo aver scassinato la porta della segreteria, hanno preso la cassaforte a muro che conteneva le quote di iscrizione dei soci. Sull'episodio indagano ora i carabinieri di Treviso.