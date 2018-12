Ladri in centro storico, suv contro la vetrata del Tre Store

Hanno rubato un piccolo suv, poi utilizzato come ariete per sfondare la vetrata esterna del negozio "Tre store" di via D'Annunzio, nel cuore del centro storico di Treviso. Rocambolesco blitz dei ladri nella notte tra mercoledì e giovedì: i malviventi sono riusciti a prendere solamente il fondocassa, per un bottino non certo ingente, causando danni importanti al negozio di telefonia. Sull'episodio indaga ora la squadra mobile della Questura di Treviso . Al setaccio le telecamere del centro storico.