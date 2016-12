Ruba un prosciutto al supermercato, 18enne denunciato

TREVISO Un 18enne di origini marocchine è stato denunciato per furto dai carabinieri di Treviso. Lo straniero, nella giornata di mercoledì, ha rubato una confezione di prosciutto all'interno del supermercato Pam di piazza Borsa ma è stato subito pizzicato dagli addetti alla sicurezza e consegnato ai carabinieri di Treviso. Il 18enne se l'è cavata con una denuncia per furto. Poche settimane fa lo straniero si era reso responsabile di un altro furto, questa volta commesso a San Biagio di Callalta all'interno del negozio Mediaworld. Il giovane riuscì a rubare due smartwatch dagli espositori e cercò di darsi alla fuga malmenando l'addetto alla sicurezza. Per questo episodio il 18enne venne arrestato per rapina e finì nelle celle di sicurezza della caserma dei carabinieri di San Biagio di Callalta.