Ladro si intrufola nel negozio "Spiga d'oro", casse razziate

Furto nella tarda serata di giovedì all'interno del negozio e bar bio "Spiga d'Oro" di viale della Repubblica a Treviso. Un ancora ignoto ladro, travisato con tuta, berretto e occhiali, è entrato all'interno dell'attività attraverso una porta antipanico: razziate le varie casse presenti da cui è stato preso il fondocassa, per una somma di circa mille euro. Il blitz, interamente immortalato dalle telecamere di videosorveglianza, è avvenuto poco dopo le 23. Misteriosamente il sistema d'allarme non è entrato in funzione. Il malvivente ha rischiato però di essere scoperto da una guardia giurata che proprio durante il furto era impagnata in un giro di controllo. «Guardando le immagini delle telecamere si capiva che si trattava di uno sprovveduto -spiega Corrado Vendraminetto, presidente della "Spiga d'Oro"- guardando le telecamere è evidente che il ladro, quando è arrivata la guardia giurata, tenvava di nasconderi». Sull'episodio indagano ora i carabinieri di Treviso.