Ruba un televisore in vetrina e scappa a piedi, fermata dalla polizia

Una 22enne di Treviso, A.Z., è stata denunciata dalla polizia per furto: il singolare episodio di cui si è resa protagonista è avvenuto nella giornata di mercoledì in via Ellero, nel quartiere di Santa Maria del Rovere. La giovane ha preso un televisore esposta in vetrina presso il negozio "Mason" ed è fuggita a piedi, sotto lo sguardo attonito del proprietario che ha lanciato l'allarme alla polizia e si è messo sulle sue tracce. La fuga della 22enne, con tra le braccia una tv da 43 pollici (un Lg del valore di 400 euro circa), non è passata di certo inosservata. La ragazza è stata fermata dagli agenti delle volanti mentre si trovava a pochi passi da casa, nella vicina strada Comunale delle Corti. Per lei è scattata inevitabile una denuncia: si è difesa asserendo di non aver potuto resistere alla tentazione di appropriarsi di quella tv in mostra.