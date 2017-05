La sorellina fa scappare il gatto, lui si arrabbia e aggredisce tutta la famiglia

PAESE Per un motivo banalissimo (la sorellina di undici anni aveva fatto fuggire dalla sua stanza il suo gattino) ha dato in escandescenze ed ha aggredito tutti i famigliari che cercavano, senza riuscirci, di calmarne l'ira. Strattoni alla sorella, botte al padre e perfino alla madre che stava tentando, senza farsi notare dal figlio, di chiedere aiuto alla polizia. Protagonista di questo assurdo raptus di follia, avvenuto venerdì sera a Castegnole di Paese, un 19enne che è stato denunciato per violenze domestiche e percosse. Nei confronti del giovane, trovato anche in possesso di 4 grammi di marijuana e hashish, è stato immediatamente disposto dal pm l'allontanamento dall'abitazione dei genitori. In passato le intemperanze del 19enne avevano portato ad intervenire i carabinieri.