Micio finisce nelle acque del Sile, salvato dai vigili del fuoco

TREVISO Un salvataggio rocambolesco a cui sono stati costretti i vigili del fuoco di Treviso: i pompieri sono intervenuti per salvare un gatto che era caduto in acqu. L'episodio è avvenuto nel corso della giornata di Pasqua in centro storico, a pochi passi da piazza Borsa. Il gatto, spaventato e infreddolito, è stato riportato a riva.