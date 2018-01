Via la corrente elettrica alla sede della Ghirada del "Giorgi", studenti al gelo

TREVISO Laboratori inutilizzabili e temperatura di 15° circa. Una mattinata di passione (e gelo) quella vissuta dagli studenti della sede distaccata della Ghirada, in via Medaglie d'oro, dell'istituto "Giorgi". E-Distribuzione aveva regolarmente affisso nella zona, nei giorni scorsi, l'avviso di interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica, per svolgere dei lavori dalle 8.30 alle 14.30.

Nonostante ciò le "lezioni" non hanno inizialmente subito nessuna sospensione con gli studenti costretti a raggiungere l'istituto nonostante l'attività fosse impossibile vista la mancanza dell'energia per alimentare la strumentazione utilizzata da elettricisti ed odontotecnici. A rendere ancora più grave la situazione era la temperatura interna delle aule che non superava i 14 gradi circa. "Da tempo -racconta uno dei ragazzi- segnaliamo questa situazione: i termi, molto vecchi, vengono accesi solo alle 7.50 e non riscaldano per nulla l'ambiente". Proprio per questo motivo la dirigenza scolastica ha infine deciso di permettere ai ragazzi di tornare a casa già dalle ore 12, essendo oramai impossibile la prosecuzione delle lezioni.