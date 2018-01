Giuliano Grittini apre la programmazione 2018 della mostra Andy Warhol Superstar!

TREVISO Nuove collaborazioni, ospiti e occasioni: si affaccia così al 2018 la mostra Andy Warhol Superstar!, l’esposizione dedicata al genio della Pop Art in corso fino al primo maggio in Casa dei Carraresi. Ad aprire le porte di questo nuovo anno Giuliano Grittini, collaboratore di Andy Warhol nonché celeberrimo fotografo ufficiale della poetessa Alda Merini. Per i più piccoli, invece, spazio alla fantasia: i personaggi di Star Wars proteggono le opere d’arte dal lato oscuro della “forza”. Ad aprire il 2018, sabato 27 Gennaio all’interno della mostra Andy Warhol Superstar! Giuliano Grittini, celeberrimo fotografo ufficiale della poetessa Alda Merini, racconterà la sua esperienza con il mondo artistico di Warhol, svelando i segreti e dettagli della sua apprezzatissima tecnica serigrafica.

Nella “sala delle interviste” all’interno del percorso espositivo, Grittini garantirà agli ospiti un’occasione imperdibile per conoscere in profondità i trucchi del mestiere che hanno reso Warhol noto al mondo intero. Il fotografo che ha avuto modo di sviluppare competenze nell’ambito delle opere stampate, in particolar modo i libri d’autore, ha infatti nel suo percorso professionale collaborato con l’artista divenuto simbolo del movimento della Pop Art. L’ospitata del celebre professionista segna così l’inizio di un nuovo periodo di collaborazioni all’interno della mostra, perseguendo la volontà del direttore di Andy Warhol Superstar!, Francesco Caprioli, di dare la possibilità ai fruitori di avere una testimonianza vera e viva del genio artistico.

Non solo adulti ed esperti d’arte, però. Lo stesso giorno, a poche ore di distanza, la mostra Andy Warhol Superstar! si trasforma in un palcoscenico, i cui protagonisti saranno i veri personaggi della saga Star Wars! Dalle 19.00 alle 21.00, infatti, all’interno delle sale di Casa dei Carraresi, un flash mob appositamente organizzato permetterà a bambini e genitori di poter vivere l’occasione unica – grazie alla collaborazione con Star Wars Cosplay Treviso – di poter assistere all’azione dei famosi personaggi che difenderanno le opere di Warhol dal lato oscuro della forza. I protagonisti della Saga stellare incontrano così il maestro della Pop Art all'interno della cornice di Ca' dei Carraresi, in un momento per divulgare l'arte dalla prospettiva di chi vede il mondo a colori.

Entrambi gli eventi sono compresi nel biglietto d’ingresso alla mostra (€ 12 – intero; € 8 ridotto dai 6 ai 18 anni; biglietto gratuito per bambini fino ai 5 anni compiuti)