Fatture false per 12 milioni, imprenditore cinese in cella

Fatture per operazioni inesistenti per oltre 12 milioni di euro, IVA evasa per quasi 1,5 milioni di euro, un arrestato e dieci indagati, con il sequestro preventivo di beni per oltre 2,6 milioni di euro: sono questi i principali risultati dell’operazione “il Sarto” condotta dalla Guardia di Finanza di Treviso. Al centro delle indagini un imprenditore di origini cinesi, attivo nel confezionamento di capi d’abbigliamento, che si trova attualmente rinchiuso nel carcere di Santa Bona su ordinanza emessa dal gip del tribunale di Treviso su richiesta della Procura di Treviso. Le indagini per portare a galla la frode architettata dall'asiatico sono durate oltre un anno.

Le indagini delle fiamme fialle sono partite grazie ad una segnalazione per operazioni finanziarie sospette che hanno fatto emergere il ruolo dell’imprenditore arrestato. Lo straniero, nascondendosi dietro delle “teste di legno”, aveva architettato un articolato meccanismo di frode basato sull’utilizzo di fatture false, emesse da tre società “cartiere”, riconducibili a soggetti cinesi. Si tratta di ditte in realtà prive di una sede in cui operare, di dipendenti, di mezzi e locali idonei allo svolgimento di una normale attività imprenditoriale . Grazie agli approfondimenti di carattere fiscale ed alle indagini finanziarie, sono stati ricostruiti i flussi di denaro intercorsi e delineato il riciclaggio dei proventi illeciti, realizzato avvalendosi in particolare della collaborazione di un altro imprenditore compiacente ma estraneo alla frode fiscale.

L’autorità giudiziaria, accogliendo le proposte del pubblico ministero titolare delle indagini, ha disposto, il sequestro preventivo dei beni degli indagati, per un valore stimato in oltre 2,6 milioni di euro. «La lotta alle frodi -si legge in un comunicato- è uno degli strumenti più efficaci per assicurare, in un’ottica di rigore ed equità, il recupero di risorse illecitamente sottratte all’Erario. In questa direzione va l’operazione “il Sarto”, che attesta l’impegno del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Treviso nel contrasto all’evasione fiscale ed alle distorsioni della concorrenza, in modo da tutelare concretamente le entrate pubbliche e gli imprenditori onesti».