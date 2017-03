Parchi pubblici di Treviso ancora più sicuri grazie all’arrivo dei guardiani

TREVISO Parchi cittadini ancora più sicuri grazie alla presenza dei guardiani. Il servizio che verrà gestito dall’associazione Radio Club città di Treviso in collaborazione con la polizia locale partirà nei prossimi giorni e avrà una durata sperimentale di sei mesi. “Ringraziamo Radio Club per questa collaborazione – dichiara il vicesindaco e assessore alla sicurezza del Comune di Treviso Roberto Grigoletto – l’idea è di coprire a turno tutti i parchi, sia del centro che nei quartieri. I guardiaprchi, che saranno ben riconoscibili, contribuiranno anche a far rispettare le norme di comportamento previste dalle ordinanze comunali, come il divieto di consumare alcolici. Il personale chiamato a svolgere il servizio sarà dotato di apposite calzature antinfortunistiche, pantaloni scuri con fasce catarifrangenti e giubbini giallo blu. Questo perché crediamo sia importante, anche per i cittadini, riconoscere la presenza di questi guardiani dei parchi a cui sarà possibile rivolgersi anche per eventuali segnalazioni”.