Colpo nella notte in libreria: svuotata la cassaforte di "Ibs"

TREVISO Ladri in azione nella notte tra sabato e domenica all'interno degli uffici dell'Ibs di corso del Popolo, ex sede che in passato ha ospitato anche "Marton" e "Ubik". Ignoti, penetrati all'interno (dopo aver disattivato il sistema d'allarme), hanno scassinato con un flessibile una cassaforte, svuotandola di una somma di denaro ingente. Sull'episodio indaga ora la squadra mobile di Treviso. Sono stati i dipendenti, lunedì mattina, a scoprire l'incursione dei malviventi. Fondamentale per le indagini l'analisi delle telecamere di videosorveglianza presenti in centro storico. A riportare la notizia il Gazzettino di Treviso in edicola oggi, martedì 16 gennaio.