Treviso che rinasce, l'ex sede dell'Inail in via D'Annunzio diventerà un albergo

TREVISO Il fondo i3 INAIL ha portato a termine la prima operazione di valorizzazione immobiliare del proprio portafoglio con la locazione di un immobile nel centro storico di Treviso, in via D'Annunzio, già sede di uffici dell’Inail che sarà destinato ad uso turistico-ricettivo. E’ stato firmato ieri a Roma un contratto di affitto long term tra il Fondo I3-INAIL e la società B&B Hotels Italia S.p.A. che realizzerà entro 24 mesi una struttura alberghiera di circa 80 stanze. L’investimento complessivo previsto per la ristrutturazione dell’edificio sarà di 3 mln di euro.