Spaventoso rogo in una autodemolizione, a Fiera torna l'incubo

Paura nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì, nel quartiere trevigiano di Fiera per un incendio che si è sviluppato all'interno dell'autodemolizioni "Zanini" di via Postumia a Treviso. Ad incendiarsi, secondo i primi accertamenti, almeno cinque/sei camion, oltre ad alcune parti di teloni di plastica degli stessi mezzi: a provocare le fiamme, pare, l'utilizzo di una fiamma ossidrica da parte di alcuni operai che stavano tagliando le lamiere di uno dei mezzi. Sul posto sono intervenute ben sei squadre dei vigili del fuoco di Treviso, la polizia e i carabinieri. Non ci sarebbero feriti o intossicati, tanto che non è stato necessario l'intervento del Suem 118. Sul posto anche il sindaco di Treviso, Mario Conte, oltre al consigliere comunale Giuseppe Basso.

