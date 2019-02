Contatori dell'energia elettrica in fiamme, intervengono i vigili del fuoco

Allarme nel pomeriggio di oggi, venerdì, all'interno di un condominio al civico 215 di via Zermanese, a Treviso. Alcuni contatori dell'Enel presenti al pianterreno dello stabile, per cause in corso di accertamento, si sono incendiati. A lanciare l'allarme sono stati i residenti che sono stati costretti ad evacuare lo stabile, almeno temporaneamente. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Treviso oltre ai tecnici di Enel. Fortunatamente non si registrano ne' feriti, ne' intossicati; non è stato necessario l'intervento degli infermieri del Suem 118. Al vaglio sia le cause dell'incendio che le conseguenze: tutte le utenze sono interessate dalla temporanea sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica, in attesa del ripristino che avverrà nelle prossime ore.