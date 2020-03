Garage e siepe in fiamme: piromane in azione nella notte

Una serata di paura quella che hanno vissuto, nella tarda serata di mercoledì, i residenti di un condominio di via Bernardi, a Treviso, nel quartiere di San Giuseppe. Poco dopo le 22 un ignoto piromane ha dato alle fiamme, con della benzina, il portellone di un garage. Il malvivente, subito fuggito, aveva poco prima appiccato un rogo, sempre utilizzando della benzina, in via Benzi, poco distante. Nel frattempo i residenti della palazzina, spaventati dal fumo e dalle fiamme, sono stati evacuati dallo stabile dai vigili del fuoco, subito giunti in zona per spegnere le fiamme. I danni sono stati fortunatamente limitati e la situazione, nell'arco di alcune ore, è tornata alla normalità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e le volanti della polizia. Indagini sono in corso per identificare l'autore di questo grave atto. Sull'episodio indagano gli investigatori della squadra mobile di Treviso.