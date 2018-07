Un boato, poi le fiamme: il piromane colpisce ancora

TREVISO Un'auto è stata data alle fiamme dal "solito" ignoto piromane, poco prima delle 4 del mattino, in via Cacciatori del Sile a Treviso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso che hanno spento il rogo. Si tratta dell'ennesimo incendio doloso di mezzi posteggiati per strada nella zona. L'ultimo episodio in ordine di tempo era avvenuto nella notte tra venerdì e sabato in vicolo fratelli Bandiera, alle 2.45 circa.