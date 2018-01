Fotovoltaico in tilt, incendio devasta garage con due auto e attrezzi

TREVISO Un incendio, divampato nella notte, ha semidistrutto il garage di un'abitazione di via Ferretton a Treviso, nel quartiere di San Giuseppe. Il rogo ha coinvolto e devastato due automobili e vari attrezzi da giardino oltre alla tettoia e al sovrastante impianto fotovoltaico che probabilmente sarebbe andato in tilt e innescato le fiamme. Sul posto sono intervenute, poco dopo le 3 della scorsa notte, due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Treviso e la polizia. I danni ammontano a diverse decine di migliaia di euro mentre l'abitazione principale (non adiacente al garage) non ha avuto conseguenze.