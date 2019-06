Rogo alla "Zanini", indagini dell'Arpav: "Nessuna conseguenza per l'ambiente"

Sono intervenuti anche i tecnici dell'Arpav, giovedì pomeriggio, per verificare gli effetti di un incendio che si è sprigionato alla "Zanini veicoli industriali e ricambi" di via Postumia a Treviso. I tecnici sono arrivati sul posto alle 19.40 e l’incendio era già stato spento e non era più presente la colonna di fumo nero. Il rogo ha coinvolto un’area di 100 metri quadrati interessando un cassone frigorifero per camion e la relativa cabina di guida. Sono stati effettuati prelievi di aria ambiente nell’area interessata e nelle vicinanze. I primi risultati delle analisi non evidenziano criticità ambientali. Le acque di spegnimento sono state contenute per il successivo smaltimento da parte di una ditta autorizzata. Stamattina sono continuate le verifiche.