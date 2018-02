Schianto a San Pelajo, ancora in prognosi riservata la 22enne ferita

TREVISO Resta ricoverata al Ca' Foncello di Treviso, in prognosi riservata, ma non è più in pericolo di vita Y.B., la ragazza marocchina di 22 anni coinvolta martedì pomeriggio in un gravissimo incidente stradale avvenuto lungo via San Pelajo a Treviso, all'altezza della chiesa parrocchiale. La giovane, al volante di una Fiat Punto di colore verde, stava viaggiando da Ponzano in direzione di Treviso quando si è scontrata frontalmente con una Chevrolet Aveo grigia, condotta da un 77enne trevigiano, F.C., e con una passeggera a bordo che proveniva dall'opposto senso di marcia. La ragazza, estratta dalle lamiere dell'utilitaria dai vigili del fuoco grazie all'utilizzo delle apposite pinze idrauliche, ha riportato ferite molto gravi ed è stata trasportata d'urgenza al Ca' Foncello. Ad indagare sull'incidente gli agenti della polizia locale di Treviso. Contrariamente da quanto riferito a poche ore dall'incidente sarebbe stata la Chevrolet guidata dall'anziano a provocare l'incidente, invadendo l'opposta corsia di marcia. A sottolineare questa circostanza ci sarebbe un testimone già sentito dagli investigatori. Erroneamente, come detto, tale manovra era stata attribuita alla 22enne.