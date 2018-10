Coniugi morti in tangenziale, tragedia causata dalle manovre azzardate del 76enne

Prima un tentativo di sorpasso a destra, poi un brusco rientro a sinistra e la macchina che, colpendo il mezzo che stava davanti, prende letteralmente il volo andandosi a schiantare centro metri più avanti contro un guardrail. Un impatto tremendo tanto che per i due occupanti della Saab finita fuori strada non c'è stato nulla da fare e sono morti sul colpo. La Procura di Treviso ora vuole vederci chiaro sulla dinamica dello schianto avvenuto nel pomeriggio di giovedì in tangenziale a Treviso costato la vita a Vittorio Manfron, 76enne architetto di San Donà di Piave ex docente dello Iuav di Venezia e sua moglie, la 74enne Maria Fiorenza Linguanotto, ex professoressa originaria di Oderzo.

Perché c'è della follia quasi inspiegabile nella manovra eseguita dal 77enne che era al volante della Saab: ha tentato un doppio sorpasso in tangenziale, superando sul lato destro un furgoncino per poi ributtarsi a sinistra per superare un camion che procedeva sulla corsia di destra. Ma a quel punto lo spazio di manovra si era enormemente ristretto. Probabilmente per l'alta velocità Manfron non è riuscito a frenare quando si è trovato davanti il mezzo pesante e nell'impatto ha completamente perso il controllo. Un vero e proprio azzardo confermato dalle riprese delle telecamere di videosorveglianza e anche da un persona che è il testimone oculare dell'incidente. E così il sostituto procuratore Barbara Sabattini ha disposto che su Manfron venga effettuato un test per valutare se fosse alla guida in stato di ebrezza.

Tutto i mezzi coinvolti sono stati nel frattempo sottoposti a sequestro ed è probabile che nelle prossime ore il magistrato decida di aprire un fascicolo indagando i conducenti del camion e del furgoncino. Più che una ipotesi investigativa si tratterebbe del solito atto formale che consentirà lo svolgimento delle indagini nella massima garanzia delle due persone coinvolte nel botto in cui sono morti Mafron e la moglie.