Artigiani di Treviso: un incontro con l'assessore Camolei sulla nuova Ztl in centro città

Il 15 marzo prossimo inizia in città il periodo di sperimentazione del nuovo sistema di rilevamento del traffico, attraverso i varchi posizionati all'accesso della ZTL del centro storico di Treviso. Confartigianato Imprese Treviso organizza un incontro informativo per i propri associati martedì 14 marzo presso la sede mandamentale di via Rosa Zalivani 2 a Fiera. A presentare la ZTL interverrà direttamente l'assessore alla Semplificazione, Sviluppo e Crescita della Città di Treviso, Paolo Camolei. "Abbiamo voluto fortemente questa serata - commenta il presidente mandamentale di Confartigianato Imprese Treviso, Ennio Piovesan - poiché abbiamo partecipato fin da principio ai tavoli di definizione del progetto di valorizzazione del centro storico di Treviso, di cui l'introduzione della ZTL è un capitolo determinante. L'appuntamento informativo servirà a capire gli step applicativi, i vincoli e le opportunità di progetto, ma anche a condividere con l'assessore Camolei ulteriori ed eventuali proposte ed interventi migliorativi dal punto di vista degli artigiani e di chi svolge attività a Treviso. Per questo abbiamo invitato all'incontro tutti i soci con sede in città e comuni limitrofi, compresi i presidenti delle nostre categorie mandamentali, poiché si tratta di una tematica che ha una vasta rilevanza per tutti i nostri imprenditori e per le nostre aziende artigiane".