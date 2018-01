Allarme influenza: il Ca' Foncello libera due reparti per ospitare i malati

TREVISO Per un mese esatto i reparti di otorinolaringoiatria e chirurgia maxillo facciale del Ca' Foncello ospiteranno una parte dei pazienti colpiti dall'influenza che in questi giorni sta raggiungendo il suo picco massimo. Una decisione, temporanea (si parte lunedì prossimo) e senza precedenti, quella presa ieri, martedì, dal direttore generale Francesco Benazzi per sopperire agli accessi record al pronto soccorso dell'ospedale trevigiano. Ogni giorno al Ca' Foncello giungono 50 persone influenzate in più rispetto alla media e di conseguenza crescono i ricoveri. I pazienti che attualmente si trovano nei reparti di otorinolaringoiatria e chirurgia maxillo facciale saranno distribuiti tra terza chirurgia e la pediatria. Spostata, sempre temporaneamente, anche la Breast Unit, inglobata dal reparto di ginecologia.